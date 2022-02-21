Абзал Ажгалиев заработал 17 млн тенге на Олимпиаде-2022

Абзал Ажгалиев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В Пекине завершились зимние Олимпийские игры, передает NUR.KZ.

На Играх-2022 казахстанским спортсменам не удалось завоевать медаль. Ближе всех к олимпийской награде был знаменосец Абзал Ажгалиев. Он стал четвертым на дистанции 500 метров в шорт-треке.

Также Абзал и его партнеры по сборной Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Ольга Тихонова и Яна Хан заняли пятое место в смешанной эстафете.

Тем самым Ажгалиев получит от государства 40 000 долларов (30 тыс. за четвертое место + 10 тыс. за пятое место) призовых, а остальные шорт-трекисты - по 10 тысяч долларов.

Напомним, что постановлением правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года №152, размеры денежных выплат за хорошие результаты на Олимпиаде выглядят следующим образом:

1 место - 250 000 долларов

2 место - 150 000 долларов

3 место - 75 000 долларов

4 место - 30 000 долларов

5 место - 10 000 долларов

6 место - 5000 долларов

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1957139-abzal-azhgaliev-zarabotal-17-mln-tenge-na-olimpiade-2022/