Абзал Ажгалиев занял четвертое место на Олимпиаде-2022 в Пекине

Абзал Ажгалиев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев выступил в финале А на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

В решающем забеге на 500 метров Абзал Ажгалиев занял четвертое место, показав время 40.88.

Чемпионом стал представитель Венгрии Шаоан Лю (40.33). Серебро завоевал россиянин Константин Ивлеев (40.45), тройку призеров замкнул канадец Стивен Дюбуа (40.68).

Отметим, что на этой дистанции в финале В выступил Денис Никиша, который занял итоговое седьмое место.

Предсказывайте результаты Зимней Олимпиады и выигрывайте на Parimatch. Новым игрокам + 300% к первому депозиту от онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955899-short-trekist-abzal-azhgaliev-zanyal-4-mesto-na-olimpiade-2022-v-pekine/