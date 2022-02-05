ОИ-2022: команда Казахстана по шорт-треку заняла шестое место в смешанной эстафете

Абзал Ажгалиев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Команда Казахстана по шорт-треку выступила в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Наши спортсмены в лице Абзала Ажгалиева, Дениса Никишы, Ольги Тихоновой и Яны Хан завершили соревнование в смешанной эстафете.

В финале В сборная Казахстана уступила команде Нидерландов, и тем самым заняла 6 место.

Чемпионами в этой дисциплине стали шорт-трекисты из Китая. Второе место заняла сборная Италии. Тройку призеров замкнули венгры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954760-oi-2022-komanda-kazahstana-po-short-treku-zanyala-shestoe-mesto-v-smeshannoy-estafete/