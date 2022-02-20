В Пекине прошла церемония закрытия Олимпиады-2022

Национальный стадион в Пекине. Фото: Lintao Zhang/Getty Images

На национальном стадионе в Пекине завершилась церемония закрытия зимних Олимпийских игр, передает NUR.KZ.

Триумфатором зимних Игр-2022 стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.

Второй стала команда Германии (12 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград), тройку лидеров замкнул Китай (9 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые награды).

Всего на Олимпиаде-2022 в Пекине было разыграно 109 комплектов медалей в семи видах спорта. Спортсмены из 29 стран завоевали награду, к сожалению, в этот список не попал Казахстан.

Основными героями церемонии закрытия Олимпиады-2022 стали спортсмены. Также нам еще раз напомнили, что Пекин стал первым в истории городом, принявшим летние и зимние Олимпийские игры.

Также во время церемонии закрытия ОИ-2022 наградили победителей и призеров в лыжном масс-старте. У женщин победу одержала норвежка Тереза Йохауг, у мужчин - Александр Большунов.

В конце мероприятия олимпийский флаг был передан мэрам итальянских городов Милана и Кортины-д'Ампеццо, которые станут столицами Олимпиады 2026 года.

Вдобавок был представлен официальный логотип зимних Игр в Италии.

Завершилось все грандиозным фейерверком.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956997-v-pekine-proshla-tseremoniya-zakrytiya-olimpiady-2022/