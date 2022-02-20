Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады-2022 в Пекине

Команда Норвегии по биатлону. Фото: instagram.com/olympicteamnorway/

Сборная Норвегии заняла первое место в общекомандном зачете Олимпийских игр в Пекине, передает NUR.KZ.

В активе Норвегии 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. На втором месте расположилась команда Германии (12 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград). Тройку лидеров довольно неожиданно замкнул Китай - 9 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые награды.

Также в пятерку лучших вошли команды США (8 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых наград) и Швеции (8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых наград).

Всего на Олимпиаде в Пекине медаль завоевали спортсмены из 29 стран. К сожалению, без наград осталась сборная Казахстана.

Также отметим, что норвежцы установили рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых медалей (16).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956984-norvegiya-vyigrala-medalnyy-zachet-olimpiady-2022-v-pekine/