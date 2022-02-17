"Немного перестарались": казахстанские спортсмены о поражении на Олимпиаде в Пекине

Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские спортсмены, завершившие выступление на Олимпиаде-2022, поделились своим мнением о результатах с телеканалом КТК.

Накануне на зимних Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования по слалому. В этой дисциплине от Казахстана участвовал единственный спортсмен – Захар Кучин. В итоговом заезде он финишировал 36-м.

Ранее, 15 февраля, выступила казахстанская фристайл-акробатка Акмаржан Калмурзаева, она стала 11-й. Говоря о причинах поражения, девушка, отметила, что, возможно, проявила излишнее усердие.

"Мы постарались все из себя выжать, сделать по максимуму, но в какой-то мере мы, наверное, немного перестарались. Потому что у нас получилось больше скорости, чем надо нам на самом деле. Но со второй попытки хотя бы, знаете, мы смогли собраться. Это тоже очень нелегко", - поделилась Калмурзаева.

До конца соревнований осталось три дня, пока в копилке Казахстана нет ни одной медали. Вчера за медали боролись сразу две наших лыжницы - Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина. В полуфинале командного спринта они финишировали десятыми и не прошли дальше.

В Национальном олимпийском комитете отмечают: несмотря на поражения, мы показываем достойные результаты. И, если сравнивать с Олимпиадой-2018, сейчас виден прогресс. Например, во фристайл-акробатике.

Тренеры уверены, у казахстанской сборной неплохие перспективы. При этом в очередной раз подчеркивают: чтобы улучшить результаты в дальнейшем, необходимо строить в регионах объекты для зимнего спорта и усиливать конкуренцию между своими.

"У нас потенциал очень большой в зимних видах спорта. Но, опять же, проблемы, которые я озвучивал. Это то, что массовые зимние виды в северных областях, где есть хорошие условия, не развиваются, к сожалению. Нашим девчатам сзади должны дышать такие же красивые девчата, которые хотят быть сильнее. Тогда у них тоже желание бороться будет. А без конкуренции в спорте достижений не будет", - заявил директор дирекции спорта НОК Казахстана Елсияр Канагатов.

Источник: КТК

Ранее в НОК уже объяснили, почему зимняя Олимпиада дается Казахстану так тяжело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956485-nemnogo-perestaralis-kazahstanskie-sportsmeny-o-porazhenii-na-olimpiade-v-pekine/