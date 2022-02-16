Захар Кучин стал 36-м в мужском слаломе на Олимпиаде-2022

Захар Кучин. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский горнолыжник Захар Кучин завершил выступление в мужском слаломе на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

По итогам двух попыток Захар Кучин занял 36-е место, показав общее время 2:02.66.

Чемпионом же стал представитель Франции Клеман Ноэль (1:44.09). Серебро завоевал австриец Йоханнес Штрольц (1:44.70). Тройку призеров замкнул Себастьян Фосс Сулевог (1:44.79) из Норвегии.

Отметим, что ранее в гигантском слаломе казахстанский спортсмен не смог финишировать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956374-zahar-kuchin-stal-36-m-v-muzhskom-slalome-na-olimpiade-2022/