Почему зимняя Олимпиада дается Казахстану так тяжело, выяснили в НОК

Акмаржан Калмурзаева. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Осталось всего четыре дня до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине. Пока Казахстан не смог завоевать ни золотой, ни серебряной, ни бронзовой медалей. Национальный олимпийский комитет РК вместе с тренерами и спортсменами анализирует, почему зимняя Олимпиада так тяжело дается нашей стране, передает КТК.

В последние дни Олимпиады в соревнованиях примут участие казахстанские шорт-трекисты, конькобежцы и лыжники.

"У нас все условия природные есть. Другое дело, на местах внизу нужны простейшие спортивные сооружения, крытые, например, для конькобежного спорта. Только для тренировок, например; не надо большие дворцы строить. Также трамплины детские.

У нас нет своего научно-исследовательского института – то, что нужно и для массового спорта и в целом спорта высших достижений. И данный вопрос уже стоит: создание такого института", - считает директор дирекции спорта НОК Казахстана Елсияр Канагатов.

Но, даже несмотря на все минусы, по словам спортфункционеров, наша сборная вполне достойно выступает на Олимпиаде. Чего только стоит схватка с именитыми олимпийцами Абзала Ажгалиева в финале. Занятое им четвертое место по шорт-треку привело в восторг не только болельщиков - его поддержал и сам президент Казахстана. На этот вид спорта обратили особое внимание.

Но тренеры сборной уверены: чтобы добиться лучших результатов в следующий раз, нужно привлекать иностранных специалистов и развивать зимний спорт в регионах. Ведь в некоторых городах нет даже катков.

"На Олимпийских играх вот все, что мог, постарался – и многих титулованных спортсменов выиграл. Для дальнейшего нам очень важен лед, чтобы как в Китае: очень быстрый лед. В таком качестве чтобы у нас, хотелось, чтобы было", - поделился сам Ажгалиев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956283-pochemu-zimnyaya-olimpiada-daetsya-kazahstanu-tak-tyazhelo-vyyasnili-v-nok/