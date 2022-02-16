Казахстанские лыжницы завершили выступление в командном спринте на ОИ-2022

Ксения Шалыгина. Фото: ccsf.kz

Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам выступила в командном спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

К сожалению, наша национальная команда в лице Надежды Степашкиной и Ксении Шалыгиной не сумела выйти в финал.

В полуфинале казахстанские лыжницы заняли десятое место, уступив лидеру гонки команде России 1 минуту и 57 секунд.

"Сегодня бежала неплохо, лыжи работали отлично. После большой эстафеты стало полегче выступать. Выйду ли на масс-старт? Буду смотреть по состоянию здоровья" - прокомментировала гонку Шалыгина.

Помимо сборной России в финал пробились Финляндия, Швеция, Норвегия, Германия, США, Австрия, Швейцария, Франция (лаки-лузер) и Польша (лаки-лузер).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956392-kazahstanskie-lyzhnitsy-zavershili-vystuplenie-v-komandnom-sprinte-na-oi-2022/