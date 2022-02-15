Акмаржан Калмурзаева: В квалификации показала самый сложный элемент в своей карьере

Акмаржан Калмурзаева. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская фристайлистка Акмаржан Калмурзаева прокомментировала свой результат на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Напомним, что наша соотечественница заняла 11-е место в лыжной акробатике. Она успешно преодолела квалификацию, но в финале не смогла показать высокий результат.

"Справедливая ли оценка? Не знаю. В первой своей попытке я сделала ошибку. Это тоже, возможно, повлияло. К тому же во второй попытке мне разрешили повторить прыжок.

К сожалению, удалось показать только 11-й результат. Тот прыжок, что я совершила в квалификации - это был самый сложный элемент в моей карьере. В принципе, своим выступлением в отборе довольна" - прокомментировала свое выступление Калмурзаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956164-akmarzhan-kalmurzaeva-v-kvalifikatsii-pokazala-samyy-slozhnyy-element-v-svoey-karere/