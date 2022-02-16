Главный тренер сборной РК по горнолыжному спорту: Кучин показал неплохой результат в слаломе

Захар Кучин. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Главный тренер команды Казахстана по горнолыжному спорту Алексей Шубин прокомментировал выступление Захара Кучина на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Отметим, что в мужском слаломе казахстанский горнолыжник занял 36-е место. По словам наставника сборной, это неплохой результат для Кучина.

"Захар одним словом молодец. Это вообще не его дисциплина была, его конек - гигантский слалом, который прошел 13 февраля. Но там он не смог дойти до финиша.

Сегодня же он показал неплохой результат. Хорошо прошел, поборолся. К тому же трасса была нелегкой. Очень рад за него, ведь это его первая Олимпиада" - заявил Алексей Шубин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956432-glavnyy-trener-sbornoy-rk-po-gornolyzhnomu-sportu-kuchin-pokazal-neplohoy-rezultat-v-slalome/