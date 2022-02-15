Без финала: как выступили казахстанские спортсмены на Олимпиаде в Пекине 15 февраля

Шерзод Хаширбаев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

15 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине казахстанские спортсмены состязались в двух видах спорта, передает NUR.KZ.

В лыжном двоеборье выступил Чингиз Ракпаров. В прыжках на лыжах с большого трамплина он занял 38-е место, а в гонке преследования (10 км) по системе Гундерсена Чингиз финишировал 43-м.

В лыжной акробатике квалификацию не прошел Шерзод Хаширбаев. В первой попытке он показал 15-й результат, во второй - 18-й. Тем самым, он не смог отобраться в финал (ТОП-12).

Отметим, что для обоих спортсменов это первые зимние Олимпийские игры в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956255-bez-finala-kak-vystupili-kazahstanskie-sportsmeny-na-olimpiade-v-pekine-15-fevralya/