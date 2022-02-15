Фристайлист Шерзод Хаширбаев завершил выступление на Олимпиаде-2022

Шерзод Хаширбаев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский фристайлист Шерзод Хаширбаев не сумел пройти квалификацию на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

По итогам двух квалификаций по лыжной акробатике Шерзод не сумел отобраться в следующий раунд (ТОП-12). Если в первом отборе Хаширбаев занял 15-е место (109.74), то во втором он показал лишь 18-й результат (69.23).

Таким образом, 18-летний казахстанский спортсмен завершил выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956253-fristaylist-sherzod-hashirbaev-zavershil-vystuplenie-na-olimpiade-2022/