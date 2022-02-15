Главный тренер сборной РК по шорт-треку: На ОИ-2022 в двух дистанциях мы дошли до финала

Мадыгали Карсыбеков. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков прокомментировал выступление своих подопечных на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

По словам наставника национальной команды, спортсмены выполнили план на 90 процентов.

"Соревнования по шорт-треку почти закончились. Завтра на дистанции 1500 метров выступит наша Ольга Тихонова.

К сожалению, не взяли медаль на дистанции 500 метров у мужчин. В финале тактическую ошибку допустил Абзал Ажгалиев, также в полуфинале ошибся Денис Никиша, он тоже был готов выступить в решающем забеге.

В двух дистанциях мы дошли до финала (500 и 1500 м): Абзал занял четвертое место, Адиль - восьмое. Также в смешанной эстафете мы расположились на пятой строчке. Можно сказать, что на 90 процентов план выполнили" - заявил Мадыгали Карсыбеков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956235-glavnyy-trener-sbornoy-rk-po-short-treku-na-oi-2022-v-dvuh-distantsiyah-my-doshli-do-finala/