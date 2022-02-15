Чингиз Ракпаров. Фото: instagram.com/chingizrakparo

Казахстанский лыжник-двоеборец Чингиз Ракпаров завершил выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Занявший 38-е место в прыжках с большого трамплина Чингиз в гонке преследования по системе Гундерсена стал 43-м, уступив лидеру 7 минут и 35 секунд.

Олимпийским чемпионом стал норвежец Йорген Гробак (27:13.3). Его соотечественник Енс Луру Офтебру (27:13.7) завоевал серебряную медаль, а тройку призеров замкнул японец Акито Ватабэ (27:13.9).

Тем самым Ракпаров завершил выступление в лыжном двоеборье на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956246-lyzhnik-dvoeborets-chingiz-rakparov-zavershil-vystuplenie-na-olimpiade-2022/