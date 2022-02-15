Главный тренер сборной РК по прыжкам с трамплина: Команда у нас молодая и перспективная

Данил Васильев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Главный тренер команды Казахстана по прыжкам с трамплина Кайрат Биекенов прокомментировал выступление своих подопечных на Олимпиаде-2022, передает NUR.KZ.

По словам наставника национальной команды, нашим спортсменам не хватило опыта, чтобы показать высокие результаты в Пекине.

"На Олимпиаде-2022 у нас выступили два спортсмена: Данил Васильев (17 лет) и Сергей Ткаченко (22 года). Для Данила это были первые Олимпийские игры в карьере.

На малом трамплине мы прошли квалификацию, выступили достаточно хорошо. На большом трамплине отбор не прошли, но ребята старались, пытались показать наиболее лучшие свои результаты.

В начале сезона Сергей Ткаченко заболел ковидом, пропустил первые этапы Кубка мира, набирал форму к Олимпиаде. На Игры он подошел не совсем в той кондиции, в которой хотелось бы.

Данил Васильев выступал во всех этапах Кубка мира. Практически везде он был самым молодым участником. Потихоньку набирал форму. Единственное, что помешало ему показать высокие результаты - это его возраст. Он не справился со своими амбициями. А так он был настроен и мотивирован.

Команда у нас достаточно молодая, перспективная. Уверен, что в дальнейшем наши результаты будут лучше" - заявил Канат Биекенов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956232-glavnyy-trener-sbornoy-rk-po-pryzhkam-s-tramplina-komanda-u-nas-molodaya-i-perspektivnaya/