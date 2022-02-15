Лыжник-двоеборец Чингиз Ракпаров стал 38-м на большом трамплине на ОИ-2022

Чингиз Ракпаров. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский спортсмен Чингиз Ракпаров выступил в первом виде лыжного двоеборья на ОИ-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

В прыжках на лыжах с большого трамплина Чингиз занял 38-е место, набрав 69.6 балла.

Лучшим же оказался норвежец Ярл Магнус Рибер (139.8). Второе место разделили эстонец Кристьян Ильвес (128.7) и японец Рета Ямамото (128.7).

Теперь Ракпаров побежит гонку преследования (10 км) по системе Гундерсена. Его отставание от лидера составит 4 минуты и 41 секунда.

Предсказывайте результаты Зимней Олимпиады и выигрывайте на Parimatch. Новым игрокам + 100% к первому депозиту от онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956225-lyzhnik-dvoeborets-chingiz-rakparov-stal-38-m-na-bolshom-trampline-na-oi-2022/