ОИ-2022: шорт-трекист Адиль Галиахметов стал восьмым на дистанции 1500 метров

Адиль Галиахметов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский шорт-трекист Адиль Галиахметов вошел в ТОП-10 на дистанции 1500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Успешно преодолевший четвертьфинал и полуфинал Адиль в решающем забеге финишировал восьмым (2:11.60), уступив победителю Хван Дэ Хону из Южной Кореи (2:09.23) две секунды.

Канадец Стивен Дюбуа завоевал серебряную медаль (2:09.254), тройку призеров замкнул россиянин Семен Елистратов (2:09.267).

Напомним, что на этой дистанции в четвертьфинале также выступил казахстанец Денис Никиша. К сожалению, он получил пенальти и не смог пробиться дальше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955402-oi-2022-short-trekist-adil-galiahmetov-stal-vosmym-na-distantsii-1500-metrov/