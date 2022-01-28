Зимние Олимпийские игры-2022: казахстанские спортсмены прибыли в Пекин

Казахстанские спортсмены. Фото: Сали Сабиров, Владислав Семенов, НОК Казахстана

Казахстанские спортсмены прибыли в Пекин для участия в предстоящих зимних Олимпийских играх, передает МИА "Казинформ".

Атлеты прибыли в столицу КНР специальным рейсом авиакомпании "Air Astana" в пятницу утром. Самолет приземлился в Международном аэропорту "Шоуду".

На данном рейсе прибыли команды по конькобежному спорту, шорт-треку, фристайл-могулу, горным лыжам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Сообщается, что спортсмены прошли ПЦР-тестирование и паспортный контроль. Затем были направлены в олимпийскую деревню.

Недавно Олимпийский комитет Казахстана представил форму сборной страны. Дизайнером выступил российский дизайнер Дмитрий Шишкин.

Знаменосцами казахстанской делегации на предстоящих играх стали лидер казахстанской команды по шорт-треку Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1953432-zimnie-olimpiyskie-igry-2022-kazahstanskie-sportsmeny-pribyli-v-pekin/