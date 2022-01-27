Олимпиаду в Пекине покажут в прямом эфире казахстанских телеканалов

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Уже скоро в Китае состоится открытие Зимних Олимпийских игр. Казахстанцы смогут следить за выступлениями наших спортсменов на отечественных телеканалах, сообщается на официальном сайте МИОР РК.

АО "Телерадиокорпорация "Казахстан" и АО "Агентство "Хабар" стали обладателями прав на трансляцию в Казахстане Олимпиады в Пекине. Она пройдет с 4 по 20 февраля.

Казахстанцы смогут посмотреть выступления отечественных спортсменов на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Хабар и El arna.

Помимо телевизионной трансляции, болельщики смогут следить за Олимпиадой на официальных сайтах телеканалов www.qazaqstan.tv и www.qazsporttv.kz, а также в мобильных приложениях.

В министерстве сообщили, что сборная Казахстана представлена 34 спортсменами, которые завоевали 87 лицензий.

Казахстанские олимпийцы выступят в 8 видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, фристайле (могул, акробатика), шорт-треке, конькобежном спорте, горнолыжном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье.

Напомним, недавно сообщалось, что Казахстан потратит более 600 млн тенге на Олимпиаду в Пекине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953284-kazahstanskie-telekanaly-pokazhut-zimnie-olimpiyskie-igry-v-pekine/