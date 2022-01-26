Китай "очистит" свой Интернет от нежелательного контента в преддверии Олимпийских игр

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Китайское правительство начнет кампанию по "очищению" Интернета, передает CNN.

Главный регулятор кибербезопасности Китая запускает месячную кампанию в преддверии Олимпийских игр в Пекине и Лунного Нового года. Кампания направлена на создание "здоровой, счастливой и мирной онлайн-среды".

Согласно плану, "непристойная, вульгарная, кровавая, насильственная и другая незаконная или недостоверная информация" будет удаляться на просторах китайского Интернета. Чтобы создать позитивную онлайн-атмосферу.

Остальной контент будет также тщательно контролироваться.

Помимо этого регулятор удалит информацию о "плохих и аморальных" знаменитостях.

К примеру, информация о знаменитой актрисе Чжон Шуан была удалена после ее скандала с неуплатой налогов, когда ей пришлось заплатить 46 миллионов долларов.

Еще из интернета удалят информацию, связанную с перееданием, пьянством, пропагандой гадания, поклонением деньгам.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1953120-kitay-ochistit-svoy-internet-ot-nezhelatelnogo-kontenta-v-preddverii-olimpiyskih-igr/