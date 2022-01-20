Олимпийский комитет Казахстана представил форму сборной страны на Олимпиаде в Пекине

Форма сборной Казахстана. Фото: Национальный Олимпийский комитет Казахстана

Национальный Олимпийский комитет Казахстана представил форму сборной страны, передает официальный сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

На экипировке команды будет обозначение страны на казахском языке - "Qazaqstan". Форму выпустила отечественная компания ZIBROO. Дизайнером выступил основатель российского бренда SHISHKIN Дмитрий Шишкин.

"Оба производителя создали единую коллекцию олимпийской экипировки, которая соответствует самым высоким требованиям, использует эко-решения в производстве и мировые тренды в дизайне одежды", - говорится на сайте.

Экипировка сборной Казахстана. Фото: Национальный Олимпийский комитет Казахстана

Экипировка сборной Казахстана. Фото: Национальный Олимпийский комитет Казахстана

Процесс создания экипировки занял больше года. Главными экспертами при этом также были сами спортсмены.

"Для нас важно, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно, тепло и стильно на Олимпийских играх, а качество тканей и пошива отвечало самым высоким требованиям", - прокомментировал генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

Участники Олимпиады по летним видам спорта тоже приняли участие в презентации данной формы для зимних игр. Это Камшыбек Кункабаев, Сакен Бибосынов, Софья Берульцева и другие.

"Одежда специально рассчитана на зимний климат Китая, где порой температура опускается ниже минус двадцати. Поэтому верхняя одежда подбита натуральным гусиным пухом, применены современные мембранные материалы, удерживающие тепло и не пропускающие холод. Несмотря на объем одежда почти ничего не весит, очень эластична и оставляет полную свободу движениям", - отмечается в сообщении.

Также создатели анализировали культурные особенности Казахстана и современные тренды моды.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1952177-olimpiyskiy-komitet-kazahstana-predstavil-formu-sbornoy-strany-na-olimpiade-v-pekine/