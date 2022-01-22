Стали известны знаменосцы олимпийской сборной Казахстана на Играх-2022 в Пекине

Екатерина Айдова и Абзал Ажгалиев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Лидер казахстанской команды по шорт-треку Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова определены знаменосцами олимпийской команды Казахстана на зимних Играх-2022 в Пекине, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Отметим, что олимпийский дебют Екатерины Айдовой состоялся на Играх 2010 года в Ванкувере, затем были Сочи 2014 года и Пхенчан-2018.

Игры в Пекине станут в карьере 30-летней Айдовой четвертыми. Опытная представительница команды по конькобежному спорту - призер этапа Кубка мира, призер Универсиады-2017, победительница чемпионата четырех континентов-2021.

"Очень горжусь тем, что буду первой казахстанкой, которая понесёт флаг страны на открытии зимней Олимпиады. Для многих эти Олимпийские игры станут первыми в карьере, кто-то уже имел опыт выступления на главных соревнованиях. Но могу сказать, что ощущения всегда остаются теми же - гордость и большая ответственность. В Пекине мы приложим все силы и старания, чтобы оправдать надежды родной страны" - заявила Екатерина.

На счету Абзала Ажгалиева полный комплект медалей этапов Кубка мира по шорт-треку, медали зимней Универсиады-2017 и Азиатских игр-2011.

Ажгалиев - участник Олимпиад 2014 и 2018 года знаменосцем выбран во второй раз – флаг Казахстана он уже выносил на Играх в Пхенчхане.

"Это большая честь снова быть знаменосцем сборной Казахстана на Олимпийских играх. Эти эмоции, которые ты чувствуешь, пронося флаг своей страны на открытии главных спортивных стартов, остаются с тобой на всю жизнь. Я благодарен всем нашим болельщикам за поддержку и доверие.

От имени всех спортсменов-олимпийцев могу сказать, что мы все с нетерпением ждем начала Олимпиады, к которым готовились несколько лет. Для нас создавались все условия для подготовки - как дома, так и за рубежом, теперь мы сделаем все чтобы достойно представить страну на олимпийском льду" - сказал Абзал.

Напомним, что торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 4 февраля на национальном стадионе в Пекине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1952471-abzal-azhgaliev-i-ekaterina-aydova-budut-znamenostsami-olimpiyskoy-sbornoy-kazahstana-na-igrah-2022-v-pekine/