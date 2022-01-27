Казахстанские спортсмены вылетели на Олимпиаду в Китай (фото)

Казахстанские спортсмены. Фото: Сали Сабиров, Владислав Семенов, НОК Казахстана

Сегодня казахстанская делегация отправилась на зимние Олимпийские игры в Пекин по маршруту "Нур-Султан – Алматы – Пекин". Об этом сообщается на официальном сайте НОК Казахстана.

Сообщается, что все спортсмены и тренеры прошли через карантин перед вылетом – они жили и тренировались в так называемых "пузырях" без прямых контактов с третьими лицами.

Казахстанский спортсмен. Фото: Сали Сабиров, Владислав Семенов, НОК Казахстана

В Китай нашу делегацию доставят на спецрейсе Air Astana с учетом всех мер безопасности. Указывается, что на этом рейсе вылетают казахстанские команды по конькобежному спорту, шорт-треку, фристайлу-могул, горным лыжам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Казахстанские спортсмены. Фото: Сали Сабиров, Владислав Семенов, НОК Казахстана

Сборные по биатлону, лыжным гонкам и фристайл-акробатике отправятся в Китай по индивидуальному маршруту, так как будут проходить финальные сборы за рубежом.

Казахстанские спортсмены. Фото: Сали Сабиров, Владислав Семенов, НОК Казахстана

"Сегодня мы вылетаем на Олимпийские игры. Это очень волнующее событие для всех нас. Мы настроены оптимистично и готовы стараться изо всех сил на таких важных соревнованиях.

Хочу выразить большую благодарность главе государства и нашему правительству, Национальному Олимпийскому комитету за все созданные условия и заботу о спортсменах в такое непростое время. Мы не прерывали свою подготовку несмотря ни на что" - сказал знаменосец команды Казахстана и лидер команды по шорт-треку Абзал Ажгалиев.

Казахстанские спортсмены. Фото: Сали Сабиров, Владислав Семенов, НОК Казахстана

Торжественная церемония открытия зимней Олимпиады состоится 4 февраля на Национальном стадионе Пекина.

Казахстанские спортсмены. Фото: Сали Сабиров, Владислав Семенов, НОК Казахстана

Казахстанские спортсмены. Фото: Сали Сабиров, Владислав Семенов, НОК Казахстана

Казахстанские спортсмены. Фото: Сали Сабиров, Владислав Семенов, НОК Казахстана

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1953380-kazahstanskie-sportsmeny-vyleteli-na-olimpiadu-v-kitay-foto/