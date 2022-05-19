Казахстан сегодня сразится с Канадой на ЧМ-2022

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Ольга Бугаева, wc2021.ligasy.kz

19 мая сборная Казахстана проведет четвертый матч на чемпионате мира-2022 по хоккею среди мужчин в Финляндии, передает NUR.KZ.

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Сегодня подопечные Юрия Михайлиса встретятся с одним из главных фаворитов турнира - командой Канады. В случае победы в основное время, "кленовые листья" сравняются по очкам с лидером группы А - Швейцарией. У обеих команд будет по 12 очков.

Очевидно, что явными фаворитами встречи считаются канадцы. Коэффициент на их победу составляет 1,03. На ничью букмекеры дают 20, а на победу Казахстана - 35 коэффициентов.

Между собой команды встречались трижды - все три встречи завершились уверенной победой Канады (1:4 на ОИ-1998, 0:8 на ЧМ-2012 и 2:4 на ЧМ-2021).

В Финляндии канадские хоккеисты уже одержали три победы: были повержены Словакия (5:1), Италия (6:1) и Германия (5:3). Тогда как Казахстан потерпел три поражения: от Швейцарии (2:3), Франции (1:2) и Дании (1:9).

Матч Канада - Казахстан начнется в 23:20 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970107-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-ni-razu-ne-pobezhdala-kanadu/