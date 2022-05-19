Швейцарский хоккеист повторил рекорд по количеству игр на ЧМ

Андрес Амбюль. Фото: Jari Pestelacci/Eurasia Sport Images/Getty Images

Нападающий сборной Швейцарии Андрес Амбюль повторил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира по хоккею, пишет Чемпионат.

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Матч группового этапа ЧМ-2022 со Словакией стал для 38-летнего форварда 119-м на этих турнирах. Он смог повторить достижение немецкого хоккеиста Удо Кисслинга, который провел свой последний чемпионат мира 31 год назад — в 1991-м.

Впервые Амбюль сыграл за Швейцарию на подобном турнире 18 лет назад — в сезоне-2003/2004. С тех пор он 17 раз выступал на чемпионатах мира, не сыграв лишь на двух из них — в сезоне-2017/2018 и 2019/2020 (был отменен из-за пандемии коронавируса).

Всего за сборную Швейцарии нападающий сыграл 118 матчей, в которых набрал 52 (22+30) очка.

Напомним, что следующий матч Швейцария проведет 21 мая c Канадой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970063-shveytsarskiy-hokkeist-povtoril-rekord-chempionatov-mira-31-letney-davnosti/