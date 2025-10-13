jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Приедут вслед за "Реалом": "Кайрат" обратился к фанатам из-за билетов на матч Лиги чемпионов

      Опубликовано:

      Болельщики "Кайрата"
      Болельщики "Кайрата". Фото: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP via Getty Images

      В пресс-службе футбольного клуба "Кайрат" сообщили о старте продаж билетов на матч клуба из Алматы с "Пафосом" из Кипра в рамках Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

      Как отметили в "Кайрате", 21 октября в 21:45 состоится очередной матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором наша команда примет чемпиона Кипра. Отмечается, что билеты можно купить в ряде мобильных приложений.

      "На один ИИН можно приобрести не более двух билетов. Иностранные граждане могут указывать паспортные данные. Проверка документов будет проводиться при входе на стадион", - сказано в сообщении.

      Напомним, в августе казахстанский "Кайрат" узнал соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Тогда стало известно, что в Алматы сыграют "Реал" (Мадрид, Испания), "Брюгге" (Бельгия), "Олимпиакос" (Пирей, Греция), "Пафос" (Кипр).

      А в гостях "Кайрат" сыграет с клубами "Интер" (Милан, Италия), "Арсенал" (Лондон, Англия), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) и "Копенгаген" (Дания).

      К слову, матч с "Реалом" на Центральном стадионе Алматы завершился крупной победой гостей со счетом 5:0. Что касается билетов, алматинцы возмутились организацией матча "Кайрат"-"Реал Мадрид" из-за того, что имеющие билеты болельщики не смогли попасть на игру. На жалобы казахстанцев отреагировали в компании по продаже билетов.

      Также мы писали, что многие казахстанские болельщики в социальных сетях пожаловались на качество трансляции матча "Кайрат" - "Реал Мадрид" - некоторые вовсе не смогли посмотреть игру. На жалобы фанатов отреагировали в АО "Казахтелеком" и на телеканале Qazsport.

      Кроме того, в национальном управляющем холдинге "Байтерек" прокомментировали слова депутата мажилиса Бакытжана Базарбека о закупке билетов для сотрудников на матч "Кайрат" - "Реал".

      "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
