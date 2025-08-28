"Кайрат" сыграет с "Реалом" в Алматы в рамках Лиги чемпионов
Опубликовано:
Казахстанский "Кайрат" узнал соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В их число попал мадридский "Реал", передает корреспондент NUR.KZ.
Жеребьевка основной сетки главного еврокубка проходит в Монако. В общем этапе примут участие 36 клубов. "Кайрат" прошел через четыре отборочных раунда и попал в четвертую корзину при жеребьевке.
По ходу процедуры определились все восемь соперников алматинской команды — по два из каждой корзины.
- "Кайрат" — "Реал" (Мадрид, Испания)
- "Интер" (Милан, Италия) — "Кайрат"
- "Кайрат" — "Брюгге" (Бельгия)
- "Арсенал" (Лондон, Англия) — "Кайрат"
- "Кайрат" — "Олимпиакос" (Пирей, Греция)
- "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) — "Кайрат"
- "Кайрат" — "Пафос" (Кипр)
- "Копенгаген" (Дания) — "Кайрат"
Общий этап Лиги чемпионов стартует 16 сентября и продлится до 28 января. По его итогам восемь сильнейших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут места с девятого по 24-е, примут участие в стыковых матчах плей-офф.
Полное расписание общего этапа, в том числе игр с участием "Кайрата", появится 30 августа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
- Определились все возможные соперники "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов
- Самая титулованная казахстанская команда проиграла матч в отборе Лиги чемпионов УЕФА
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2280225-kayrat-sygraet-s-realom-v-almaty-v-ramkah-ligi-chempionov/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах