"Кайрат" сыграет с "Реалом" в Алматы в рамках Лиги чемпионов

Казахстанский "Кайрат" узнал соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В их число попал мадридский "Реал", передает корреспондент NUR.KZ.

Жеребьевка основной сетки главного еврокубка проходит в Монако. В общем этапе примут участие 36 клубов. "Кайрат" прошел через четыре отборочных раунда и попал в четвертую корзину при жеребьевке.

По ходу процедуры определились все восемь соперников алматинской команды — по два из каждой корзины.

"Кайрат" — "Реал" (Мадрид, Испания)

"Интер" (Милан, Италия) — "Кайрат"

"Кайрат" — "Брюгге" (Бельгия)

"Арсенал" (Лондон, Англия) — "Кайрат"

"Кайрат" — "Олимпиакос" (Пирей, Греция)

"Спортинг" (Лиссабон, Португалия) — "Кайрат"

"Кайрат" — "Пафос" (Кипр)

"Копенгаген" (Дания) — "Кайрат"

Общий этап Лиги чемпионов стартует 16 сентября и продлится до 28 января. По его итогам восемь сильнейших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут места с девятого по 24-е, примут участие в стыковых матчах плей-офф.

Полное расписание общего этапа, в том числе игр с участием "Кайрата", появится 30 августа.

