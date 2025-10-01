Капитан "Кайрата" прокомментировал матч с "Реалом"

Капитан "Кайрата" Александр Мартынович высказался о поражении мадридскому "Реалу" - в домашнем матче алматинцы проиграли со счетом 0:5, передает Sports.kz.

По его словам, гости освоились после 20 минут игры.

"Первые двадцать минут неплохие были у нас, мы старались высоко встречать... "Реал", наверное, не ожидал от нас с первых минут давления, но потом освоился, и, видимо, это сыграло злую шутку с нами. Потому что, играя высоко против таких быстрых нападающих, когда у тебя за спиной по 45 метров... Слишком много зон было", - заявил Александр.

Его также спросили о разнице в классе.

"Конечно, ощущалось. Мы чувствовали, что большую часть матча были без мяча, много играли в обороне. Класс чувствуется: ребята там спокойно работают под давлением без проблемы — принимают, обыгрывают. Поэтому в этом, наверное, и есть мастерство", - высказался капитан об уровне игры мадридского "Реала".

Напомним, матч на Центральном стадионе Алматы завершился крупной победой гостей со счетом 5:0. Итоги игры между "Кайратом" и "Реалом" подвел главный тренер мадридцев Хаби Алонсо. Также испанский специалист признался, что хотел бы провести больше времени в Алматы.

После главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции подвел итоги матча с мадридским "Реалом".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.