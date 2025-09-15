Голкипер "Кайрата" Темирлан Анарбеков получил перелом челюсти и пропустит матч Лиги чемпионов

Главный тренер ФК "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин заявил, что голкипер команды Темирлан Анарбеков не сможет помочь клубу в ближайших матчах, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Накануне мы писали, что голкипер алматинского футбольного клуба "Кайрат" и национальной сборной Казахстана Темирлан Анарбеков получил травму в матче 23-го тура премьер-лиги. На 10-й минуте матча Анарбеков столкнулся с игроком соперника, когда хотел перехватить мяч.

На стадионе игроку сразу же оказали медицинскую помощь, и через 20 минут за ним приехала скорая помощь, которая увезла футболиста с территории арены.

Рафаэль Уразбахтин рассказал о степени повреждения вратаря команды Темирлана Анарбекова и сроках восстановления.

"По моим сведениям, у Темирлана повреждение челюсти, мы его потеряли на неопределенный срок. Он не сможет помочь команде в ближайших играх Лиги чемпионов и КПЛ-2025", - сообщил тренер футбольного клуба.

Ранее "Кайрат" из-за травмы уже лишился Александра Заруцкого, который был основным вратарем по ходу сезона.

