Президент УЕФА посетил базу "Кайрата" в Алматы (видео)

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин посетил базу "Кайрата", передает NUR.KZ со ссылкой на заявление алматинского клуба.

Словенского функционера встретили представители академии "Кайрата", а также футболисты с полной или частичной потерей зрения.

"Юные спортсмены поприветствовали Чеферина на английском языке и вручили памятные подарки от клуба. Затем президент УЕФА пообщался с тренерским штабом основной команды и "Кайрат-Жастар"

Во время визита гостю представили инфраструктуру клуба: жилой блок, столовую, тренажерный зал, медицинский центр и тренировочные поля. Он отметил, что даже условия для молодежного состава соответствуют уровню, привычному для ведущих европейских клубов, и подчеркнул, что база отвечает всем современным стандартам", — говорится в сообщении клуба.

Также отмечается, что глава УЕФА поздравил "Кайрат" с победой в прошлом сезоне Казахстанской премьер-лиги и историческим выходом в общий этап Лиги чемпионов. Алматинская команда впервые выступит в основной сетке главного еврокубка.

