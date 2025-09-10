Президент УЕФА посетил базу "Кайрата" в Алматы (видео)
Опубликовано:
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин посетил базу "Кайрата", передает NUR.KZ со ссылкой на заявление алматинского клуба.
Словенского функционера встретили представители академии "Кайрата", а также футболисты с полной или частичной потерей зрения.
"Юные спортсмены поприветствовали Чеферина на английском языке и вручили памятные подарки от клуба. Затем президент УЕФА пообщался с тренерским штабом основной команды и "Кайрат-Жастар"
Во время визита гостю представили инфраструктуру клуба: жилой блок, столовую, тренажерный зал, медицинский центр и тренировочные поля. Он отметил, что даже условия для молодежного состава соответствуют уровню, привычному для ведущих европейских клубов, и подчеркнул, что база отвечает всем современным стандартам", — говорится в сообщении клуба.
Также отмечается, что глава УЕФА поздравил "Кайрат" с победой в прошлом сезоне Казахстанской премьер-лиги и историческим выходом в общий этап Лиги чемпионов. Алматинская команда впервые выступит в основной сетке главного еврокубка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
- Полиция Алматы предупредила болельщиков перед матчем "Кайрат" — "Реал Мадрид"
- Капитану "Кайрата" разбили лицо и повредили зуб в преддверии Лиги чемпионов (видео)
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2284854-prezident-uefa-posetil-bazu-kayrata-v-almaty-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах