Как и где купить и сколько будут стоить билеты на матч "Кайрат" - "Реал"

Появились подробности предстоящего матча казахстанского "Кайрата" и мадридского "Реала": как и где купить билеты и какой будет их стоимость, передает NUR.KZ.

Сегодня стало известно, что встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" состоится 30 сентября в Алматы. Добавим, что матч пройдет на Центральном стадионе города, начало - в 18:45.

Официальный старт продаж на сайтах "Кайрата" и "Реала" еще не объявили, но на некоторых агрегаторах уже появляется информация.

Спорт Шредингера пишет, чтобы избежать мошенников и перекупщиков, используйте только официальные каналы:

приложение клуба Qairat SuperApp;

сайт ФК "Кайрат" - раздел "Билеты";

суперапп Freedom - раздел "Билеты";

сайт Ticketon.

Издание также рассказывает, как происходит покупка билетов. В момент старта продаж формируется виртуальная очередь. Порядок случайный. Свободные места уходят за минуты, поэтому нужно действовать быстро. Оплата проходит онлайн, билеты приходят в электронном виде.

Минимальная цена билета - от 3000 тенге, но на матч с "Реалом", вероятно, цены будут выше.

А по данным Ticketkosta, цены на билеты будут в пределах 1250-1500 долларов (670 - 808 тыс. тенге) для 7 и 6 категорий. Цены на VIP и 2-5 категории на уточняются.

Отметим, что помимо матча с "Реалом", "Кайрат" встретится еще с семью командами.

Календарь игр "Кайрата":

18 сентября — "Спортинг" – "Кайрат" (на выезде)

30 сентября — "Кайрат" – "Реал" (Алматы)

21 октября — "Кайрат" – "Пафос"

5 ноября — "Интер" – "Кайрат"

26 ноября — "Копенгаген" – "Кайрат"

9 декабря — "Кайрат" – "Олимпиакос"

20 января — "Кайрат" – "Брюгге"

28 января — "Арсенал" – "Кайрат".

Напомним, футболисты алматинского "Кайрата" обыграли шотландский "Селтик" в заключительном квалификационном матче Лиги чемпионов. Алматинский клуб впервые в истории пробился в основную сетку главного еврокубка.

В четверг состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. "Кайрат" узнал восемь соперников, с которыми проведет по четыре домашних и гостевых матча.

Одну из выездных встреч алматинцы сыграют против португальского "Спортинга" в Лиссабоне. Для этого "Кайрату" придется преодолеть более 6900 км в одну сторону.

Предыдущий рекорд дальности был установлен в сезоне 2015/16. Тогда в рамках группового этапа встречались лиссабонская "Бенфика" и "Астана", которые преодолевали примерно по 6100 км в одну сторону.

Добавим, что "Кайрат" — географически самая восточная команда, когда-либо квалифицировавшаяся в Лигу чемпионов.

