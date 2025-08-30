Как и где купить и сколько будут стоить билеты на матч "Кайрат" - "Реал"
Появились подробности предстоящего матча казахстанского "Кайрата" и мадридского "Реала": как и где купить билеты и какой будет их стоимость, передает NUR.KZ.
Сегодня стало известно, что встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" состоится 30 сентября в Алматы. Добавим, что матч пройдет на Центральном стадионе города, начало - в 18:45.
Официальный старт продаж на сайтах "Кайрата" и "Реала" еще не объявили, но на некоторых агрегаторах уже появляется информация.
Спорт Шредингера пишет, чтобы избежать мошенников и перекупщиков, используйте только официальные каналы:
- приложение клуба Qairat SuperApp;
- сайт ФК "Кайрат" - раздел "Билеты";
- суперапп Freedom - раздел "Билеты";
- сайт Ticketon.
Издание также рассказывает, как происходит покупка билетов. В момент старта продаж формируется виртуальная очередь. Порядок случайный. Свободные места уходят за минуты, поэтому нужно действовать быстро. Оплата проходит онлайн, билеты приходят в электронном виде.
Минимальная цена билета - от 3000 тенге, но на матч с "Реалом", вероятно, цены будут выше.
А по данным Ticketkosta, цены на билеты будут в пределах 1250-1500 долларов (670 - 808 тыс. тенге) для 7 и 6 категорий. Цены на VIP и 2-5 категории на уточняются.
Отметим, что помимо матча с "Реалом", "Кайрат" встретится еще с семью командами.
Календарь игр "Кайрата":
18 сентября — "Спортинг" – "Кайрат" (на выезде)
30 сентября — "Кайрат" – "Реал" (Алматы)
21 октября — "Кайрат" – "Пафос"
5 ноября — "Интер" – "Кайрат"
26 ноября — "Копенгаген" – "Кайрат"
9 декабря — "Кайрат" – "Олимпиакос"
20 января — "Кайрат" – "Брюгге"
28 января — "Арсенал" – "Кайрат".
Напомним, футболисты алматинского "Кайрата" обыграли шотландский "Селтик" в заключительном квалификационном матче Лиги чемпионов. Алматинский клуб впервые в истории пробился в основную сетку главного еврокубка.
В четверг состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. "Кайрат" узнал восемь соперников, с которыми проведет по четыре домашних и гостевых матча.
Одну из выездных встреч алматинцы сыграют против португальского "Спортинга" в Лиссабоне. Для этого "Кайрату" придется преодолеть более 6900 км в одну сторону.
Предыдущий рекорд дальности был установлен в сезоне 2015/16. Тогда в рамках группового этапа встречались лиссабонская "Бенфика" и "Астана", которые преодолевали примерно по 6100 км в одну сторону.
Добавим, что "Кайрат" — географически самая восточная команда, когда-либо квалифицировавшаяся в Лигу чемпионов.
