Вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков получил тяжелую травму и покинул поле на носилках в матче КПЛ

Голкипер алматинского футбольного клуба "Кайрат" и национальной сборной Казахстана Темирлан Анарбеков получил травму в матче 23-го тура Премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

В Казахстанской премьер-лиге проходит встреча 23-го тура между алматинским "Кайратом" и "Актобе". Матч в Алматы не смог доиграть голкипер хозяев Темирлан Анарбеков, который получил серьезное повреждение на 13-й минуте игры и был заменен на 18-летнего Шерхана Калмурзу.

Отмечается, что на 10-й минуте матча Анарбеков столкнулся с игроком соперника, когда хотел перехватить мяч. На стадионе игроку сразу же оказали медицинскую помощь, и через 20 минут за ним приехала скорая помощь, которая увезла футболиста с территории арены.

Напомним, Темирлан Анарбеков прославился тем, что помог "Кайрату" выйти в общий этап Лиги чемпионов. В серии пенальти решающего матча за выход в ЛЧ голкипер отбил три из пяти ударов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.