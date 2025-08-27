100 тысяч подписчиков за сутки: вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков стал героем в социальных сетях

Казахстанский голкипер Темирлан Анарбеков, который стал одним из героев матча алматинского "Кайрата" в Лиге чемпионов стал резко популярным в социальных сетях, передает NUR.KZ.

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" обыграл шотландский "Селтик" и вышел в основной этап Лиги чемпионов УЕФА. Победу казахстанскому коллективу принес голкипер команды Темирлан Анарбеков, который в серии пенальти отразил три удара из пяти.

Сразу после триумфального матча на 21-летнего вратаря в Instagram подписалось более 90 тысяч болельщиков и цифра продолжает расти.

скрин профиля в Instagram Темирлана Анарбекова. Фото: instagram.com / anarbekov_temirlan77

На последних постах Анарбекова, которые он выставил после победы "Кайрата" суммарно уже 150 тысяч лайков.

Спортсмен стал одним из самых популярных игроков национальной сборной Казахстана в Instagram, при том что до игры в Лиге чемпионов у него было три тысячи фолловеров.

