Сборная Казахстана по футболу потерпела второе поражение от Уэльса в отборе на чемпионат мира
Сборная Казахстана по футболу на своем поле потерпела поражение от команды Уэльса в рамках отборочного матча на чемпионат мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча пятого тура европейского отбора на чемпионат мира прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:1.
Автором гола стал 33-летний нападающий клуба второй лиги Англии "Рексхэма" и сборной Уэльса Киффер Мур, который отличился на 24-й минуте матча.
Казахстанские футболисты дважды попали в каркас ворот. Мяч угодил в перекладину после ударов форварда Галымжана Кенжебека и полузащитника Серикжана Мужикова, который исполнял штрафной на последних секундах.
Таким образом, Уэльс одержал вторую победу над подопечными Али Алиева. Ранее команды встречались в рамках первого тура. На домашнем стадионе в марте валлийцы обыграли Казахстан со счетом 3:1.
Сегодняшняя победа позволила сборной Уэльса набрать 10 очков и выйти на первое место турнирной таблицы, обогнав Северную Македонию, у которой восемь баллов и матч в запасе.
Казахстанская команда на данный момент занимает предпоследнее четвертое место в группе J, имея в своем активе три очка после победы над Лихтенштейном.
Следующую встречу подопечные Али Алиева проведут на выезде 7 сентября против команды Бельгии. Матч начнется в 23:45 по казахстанскому времени.
