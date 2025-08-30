"Кайрат" и "Реал Мадрид" сыграют в Алматы 30 сентября

"Реал Мадрид" приедет в Алматы на матч с "Кайратом" 30 сентября. Игра состоится на Центральном стадионе, передает NUR.KZ. Календарь матчей опубликован на официальном сайте турнира.

Опубликован календарь матчей общего этапа Лиги чемпионов. Самым ожидаемым событием станет встреча алматинского "Кайрата" с мадридским "Реалом", которая пройдет 30 сентября в Алматы.

Календарь игр "Кайрата":

18 сентября — "Спортинг" – "Кайрат" (на выезде)

30 сентября — "Кайрат" – "Реал" (Алматы)

21 октября — "Кайрат" – "Пафос"

5 ноября — "Интер" – "Кайрат"

26 ноября — "Копенгаген" – "Кайрат"

9 декабря — "Кайрат" – "Олимпиакос"

20 января — "Кайрат" – "Брюгге"

28 января — "Арсенал" – "Кайрат".

Напомним, футболисты алматинского "Кайрата" обыграли шотландский "Селтик" в заключительном квалификационном матче Лиги чемпионов. Алматинский клуб впервые в истории пробился в основную сетку главного еврокубка.

В четверг состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. "Кайрат" узнал восемь соперников, с которыми проведет по четыре домашних и гостевых матча.

Одну из выездных встреч алматинцы сыграют против португальского "Спортинга" в Лиссабоне. Для этого "Кайрату" придется преодолеть более 6900 км в одну сторону.

Предыдущий рекорд дальности был установлен в сезоне 2015/16. Тогда в рамках группового этапа встречались лиссабонская "Бенфика" и "Астана", которые преодолевали примерно по 6100 км в одну сторону.

Добавим, что "Кайрат" — географически самая восточная команда, когда-либо квалифицировавшаяся в Лигу чемпионов.

