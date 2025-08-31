Матч "Кайрат" - "Реал": в казахстанском футбольном клубе сделали заявление о продаже билетов

Футбольный клуб "Кайрат" выступил с официальным заявлением касательно распространяемой в Сети информации о продажах билетов на матч с "Реалом", передает NUR.KZ.

В ФК сообщили, что распространяемая в социальных сетях информация о продаже или бронировании билетов на матч Лиги чемпионов УЕФА "Кайрат" - "Реал Мадрид" является ложной и вводящей в заблуждение.

"Единственными официальными источниками информации о билетах являются сайт клуба и официальные аккаунты ФК "Кайрат" в социальных сетях.

На данный момент даты начала продажи билетов и ценовая политика ещё не определены. Настоятельно просим болельщиков не доверять сторонним объявлениям и не совершать покупки через неофициальные каналы", - заявили в клубе.

Накануне сообщалось, что встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" состоится 30 сентября в Алматы. Матч, отмечалось, пройдет на Центральном стадионе города, начало - в 18:45 по европейскому времени (в 21:45 по местному времени).

Сообщалось также, что официальный старт продаж на сайтах "Кайрата" и "Реала" еще не объявили, но на некоторых агрегаторах уже появляется информация.

Позже появилась информация, что появились подробности предстоящего матча казахстанского "Кайрата" и мадридского "Реала": как и где купить билеты и какой будет их стоимость.

