Матч "Кайрат" - "Реал": в казахстанском футбольном клубе сделали заявление о продаже билетов
Футбольный клуб "Кайрат" выступил с официальным заявлением касательно распространяемой в Сети информации о продажах билетов на матч с "Реалом", передает NUR.KZ.
В ФК сообщили, что распространяемая в социальных сетях информация о продаже или бронировании билетов на матч Лиги чемпионов УЕФА "Кайрат" - "Реал Мадрид" является ложной и вводящей в заблуждение.
"Единственными официальными источниками информации о билетах являются сайт клуба и официальные аккаунты ФК "Кайрат" в социальных сетях.
На данный момент даты начала продажи билетов и ценовая политика ещё не определены. Настоятельно просим болельщиков не доверять сторонним объявлениям и не совершать покупки через неофициальные каналы", - заявили в клубе.
Накануне сообщалось, что встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" состоится 30 сентября в Алматы. Матч, отмечалось, пройдет на Центральном стадионе города, начало - в 18:45 по европейскому времени (в 21:45 по местному времени).
Сообщалось также, что официальный старт продаж на сайтах "Кайрата" и "Реала" еще не объявили, но на некоторых агрегаторах уже появляется информация.
Позже появилась информация, что появились подробности предстоящего матча казахстанского "Кайрата" и мадридского "Реала": как и где купить билеты и какой будет их стоимость.
