Кто бесплатно посетит матч "Кайрат" - "Реал" в Алматы

На брифинге в СЦК вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев отметил, что на матч "Кайрат" - "Реал" будут пригласительные билеты для некоторых персон, передает корреспондент NUR.KZ.

"Будут пригласительные для гостей, в первую очередь, иностранных, которые являются представителями УЕФА, международных наблюдателей, почетных гостей. Конечно, футбольный клуб "Кайрат" предоставит пригласительные. Какое количество, я сейчас затрудняюсь ответить.

Также порядка 60 представителей СМИ будут аккредитованы на этот матч. Конкретно, кто эти представители, тоже будет чуть позже уже освещено на официальном пресс-брифинге футбольного клуба "Кайрат", - сообщил вице-министр.

Добавим, также Серик Жарасбаев рассказал, за сколько дней до матча "Кайрат" - "Реал" в Алматы начнется продажа билетов. По его словам, старт продаж должен начаться за 10 дней до начала игры. "То есть, если игра 30-го, то ориентировочно в 20-х числах будет старт продаж", - сообщил вице-министр туризма и спорта.

Напомним, ранее стало известно, что встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" состоится 30 сентября в Алматы. Матч пройдет на Центральном стадионе города, начало - в 21.45 по местному времени.

Затем мы писали, как и где купить билеты. Позже футбольный клуб "Кайрат" выступил с официальным заявлением касательно распространяемой в Сети информации о продажах билетов на матч с "Реалом".

Также министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах парламента прокомментировал возможность переноса предстоящего матча "Кайрата" с мадридским "Реалом" из Алматы в Астану.

Накануне в полиции предупредили казахстанцев о риске мошенничества при покупке билетов на матч "Кайрат" - "Реал Мадрид".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.