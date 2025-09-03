В полиции сделали заявление о предстоящем матче "Кайрат" - "Реал" в Алматы

В полиции предупредили казахстанцев о риске мошенничества при покупке билетов на матч "Кайрат" - "Реал Мадрид", передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

На медиапортале МВД сообщили, что во время крупных спортивных и культурных мероприятий, таких как предстоящий международный футбольный матч в Алматы, активизируются мошенники. Они предлагают поддельные билеты через интернет.

Правоохранители настоятельно рекомендуют покупать билеты исключительно в официальных кассах и у лицензированных распространителей. Любые сомнительные предложения в социальных сетях или мессенджерах с требованием предоплаты должны насторожить.

"Мы предупреждаем жителей и гостей Алматы: с ростом интереса к предстоящему матчу возрастает и риск мошеннических схем. Ни в коем случае не приобретайте билеты "с рук" или на непроверенных площадках. При возникновении сомнений обращайтесь только в кассу официального дистрибьютора", - сказал начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.

В полиции напоминают: обо всех фактах мошенничества или подозрительных объявлениях необходимо незамедлительно сообщать по телефону "102".

Напомним, недавно стало известно, что встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" состоится 30 сентября в Алматы. Матч пройдет на Центральном стадионе города, начало - в 21.45 по местному времени. Затем мы писали, как и где купить билеты.

Позже футбольный клуб "Кайрат" выступил с официальным заявлением касательно распространяемой в Сети информации о продажах билетов на матч с "Реалом".

Также министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах парламента прокомментировал возможность переноса предстоящего матча "Кайрата" с мадридским "Реалом" из Алматы в Астану.

