Поломанные сиденья, устаревшие туалеты: готов ли алматинский стадион к приему матча с "Реалом"

В Дирекции спортивных сооружений рассказали о готовности Центрального стадиона Алматы к приему матча "Кайрат"-"Реал", передает корреспондент NUR.KZ.

"Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов справедливо отметил, что Центральный стадион Алматы отвечает требованиям УЕФА: футбольное поле, система освещения, раздевалки, зоны для команд и арбитров полностью прошли аттестацию и позволяют проводить матчи международного уровня.

Отдельные недостатки, такие, как ранее встречавшиеся поломанные сиденья или устаревшие туалеты, связаны как с возрастом арены, так и с недобросовестным отношением части посетителей. После каждого матча проводится ревизия и замена кресел, так как значительная их часть регулярно выходит из строя", - рассказали в Дирекции.

Центральный стадион. Фото: Дирекция спортивных сооружений

Там добавили, что на сегодня данные вопросы находятся под особым контролем - уже проведены работы по замене и восстановлению кресел, благоустройству территории.

"Если ранее в санитарно-гигиенических узлах выполнялся лишь косметический ремонт, то сейчас начаты работы по их капитальному ремонту.

К предстоящему матчу "Кайрат" – "Реал Мадрид" Центральный стадион будет полностью подготовлен: завершены необходимые мероприятия по благоустройству, усилены меры по клинингу и безопасности, обеспечено соответствие всем международным нормам для проведения матчей самого высокого уровня", - резюмировали в Дирекции спортивных сооружений.

Напомним, сегодня стало известно, когда откроются продажи на билеты на матч "Кайрат" - "Реал".

Ранее сообщалось, что встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" состоится 30 сентября в Алматы. Матч пройдет на Центральном стадионе города, начало - в 21.45 по местному времени.

Затем мы писали, как и где купить билеты. Позже футбольный клуб "Кайрат" выступил с официальным заявлением касательно распространяемой в Сети информации о продажах билетов на матч с "Реалом".

Также министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах парламента прокомментировал возможность переноса предстоящего матча "Кайрата" с мадридским "Реалом" из Алматы в Астану.

Накануне в полиции предупредили казахстанцев о риске мошенничества при покупке билетов на матч "Кайрат" - "Реал Мадрид".

