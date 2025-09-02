Могут ли матч "Кайрат" и "Реал" перенести в Астану из-за состояния стадиона в Алматы

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах парламента прокомментировал предстоящий матч "Кайрата" с мадридским "Реалом", который состоится в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Такие матчи, считает Мырзабосынов, помогают развить событийный туризм. Он же высказался и о готовности к таким мероприятиям.

"До этого мероприятия проводились, и мы увидели, что наша инфраструктура готова проводить мероприятия такого масштаба. Тем более, приедет самая сильная команда - "Реал", и есть свои квоты по линии УЕФА. Мы ожидаем в районе 4-5 тыс. туристов", - добавил глава Минспорта.

По его словам, на сегодня нет оснований для отмены матча в Алматы.

"Сегодня наш футбол набирает обороты, наша инфраструктура подходит по всем стандартам. Поле готово, стадион четвертой категории по оценке УЕФА", - резюмировал он.

Напомним, недавно стало известно, что встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" состоится 30 сентября в Алматы. Матч пройдет на Центральном стадионе города, начало - в 21.45 по местному времени.

Позже футбольный клуб "Кайрат" выступил с официальным заявлением касательно распространяемой в Сети информации о продажах билетов на матч с "Реалом".

Добавим, 27 августа футболисты алматинского "Кайрата" обыграли шотландский "Селтик" в заключительном квалификационном матче Лиги чемпионов. Алматинский клуб впервые в истории пробился в основную сетку главного еврокубка.

Затем состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. С какими командами сыграет "Кайрат" можно узнать .

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.