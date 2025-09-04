Когда откроются продажи билетов на матч "Кайрат" – "Реал" в Алматы

На брифинге в СЦК вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев рассказал, за сколько дней до матча "Кайрат" - "Реал" в Алматы начнется продажа билетов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Правообладателем в реализации билетов является именно "Кайрат". На сегодня мы обладаем информацией, что старт продаж начнется за 10 дней до начала игры. То есть, если игра 30-го, то ориентировочно в 20-х числах будет старт продаж", - сообщил вице-министр туризма и спорта.

Он призвал граждан не покупать билеты на непроверенных сайтах и у неизвестных лиц.

"Официальным источником продажи билетов будет являться только сайт клуба "Кайрат" либо его официальные аккаунты в соцсетях.

Относительно цены точных цифр нет, "Кайрат" будет формировать ценовую политику исходя из спроса. Я думаю, ближе к 20-му числу мы узнаем конкретную цену", - добавил Серик Жарасбаев.

Ранее стало известно, что встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" состоится 30 сентября в Алматы. Матч пройдет на Центральном стадионе города, начало - в 21.45 по местному времени.

Затем мы писали, как и где купить билеты. Позже футбольный клуб "Кайрат" выступил с официальным заявлением касательно распространяемой в Сети информации о продажах билетов на матч с "Реалом".

Также министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах парламента прокомментировал возможность переноса предстоящего матча "Кайрата" с мадридским "Реалом" из Алматы в Астану.

Накануне в полиции предупредили казахстанцев о риске мошенничества при покупке билетов на матч "Кайрат" - "Реал Мадрид".

