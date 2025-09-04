Ажиотаж вокруг матча "Кайрата" с "Реалом": фанаты футбола запустили петицию из-за билетов

Фанаты алматинского ФК "Кайрат" запустили петицию, в которой потребовали ограничить продажу билетов в одни руки. Также они переживают, хватит ли всем билетов, сообщает 31 канал.

По данным телеканала, футбольный ажиотаж в Алматы набирает обороты. Болельщики "Кайрата" и "Реала" ждут старта продаж билетов на очное противостояние двух команд. Отмечается, что фанаты футбола уже запустили петицию. Они требуют ограничить количество билетов в одни руки, чтобы перекупщики "не сорвали праздник".

При этом, главный вопрос остается открытым - где, когда и по какой цене начнется продажа билетов на матч с Реалом. Ответ на этот вопрос ждут тысячи фанатов. По мнению спортивного обозревателя Касымжана Мукатаева высокая стартовая цена на билеты тоже не в их интересах.

"Если цена высокая, тогда будут отсеиваться перекупщики, потому что перекупщики не смогут по высокой цене скупить половину стадиона. Это тоже хороший момент. Другой момент "Кайрат" - это частный клуб, они имеют право ставить цену, какую захотят, потому что для них это возможность заработать какие-то деньги. Их за это, мне кажется, осуждать не стоит", - высказался Мукатаев.

Ранее стало известно, что встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" состоится 30 сентября в Алматы. Матч пройдет на Центральном стадионе города, начало - в 21.45 по местному времени.

Затем мы писали, как и где купить билеты. Позже футбольный клуб "Кайрат" выступил с официальным заявлением касательно распространяемой в Сети информации о продажах билетов на матч с "Реалом".

Также министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах парламента прокомментировал возможность переноса предстоящего матча "Кайрата" с мадридским "Реалом" из Алматы в Астану.

Накануне в полиции предупредили казахстанцев о риске мошенничества при покупке билетов на матч "Кайрат" - "Реал Мадрид".

