В КФФ сделали заявление на фоне слухов об уходе Черчесова с поста главного тренера

Станислав Черчесов не покидает должность главного тренера национальной сборной страны, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление Казахстанской федерации футбола.

На сайте Казахстанской федерации футбола опубликовано заявление, в котором КФФ опровергает информацию об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной по футболу.

"Информация, распространенная в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, не соответствует действительности.

На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола.

Пресс-служба КФФ призывает доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на сайте федерации, а также на наших страницах в социальных сетях", — сказано в заявлении.

Напомним, Станислав Черчесов официально возглавил сборную Казахстана по футболу в июне текущего года.

При этом, в последнее время Черчесова обсуждают в связи со скандалом, который начался в октябре этого года. Тогда распространилось видео, на котором Черчесов, предположительно, . Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс. После инцидента Казахстанская федерация футбола выступила с официальным заявлением.

Однако в Минспорта потребовали разъяснений от Казахстанской федерации футбола.

После президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов заявил, что тренер национальной сборной по футболу был оштрафован за свое высказывание. Ситуацию также комментировал министр туризма и спорта страны.

Также сообщалось, что сборная Казахстана завершила Лигу наций с худшей разницей голов среди всех команд. После этого Станислав Черчесов оценил на "двойку" свою работу в сборной Казахстана.