Сборная Казахстана завершила Лигу наций с худшей разницей голов среди всех команд

Сборные Казахстана и Андорры по футболу остались единственными командами, не забившими ни разу в сезоне Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на 20 ноября завершился групповой этап турнира. В заключительный игровой день сборная Андорры набрала единственное очко благодаря выездной нулевой ничьей с Мальтой.

Этот результат оставил команду на последней третьей позиции группы D2. Андоррцы потерпели три поражения при одной ничьей с общим счетом 0:4.

Напомним, сборная Казахстана также не забила ни разу и набрала одно очко. При этом команда Станислава Черчесова провела в группе В3 шесть матчей и завершила их с общим счетом 0:15. Это худшая разница забитых и пропущенных мячей среди всех 54 сборных-участниц.

Казахстанцы напрямую вылетели из второго в третий по силе дивизион.

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