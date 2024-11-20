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Сборная Казахстана завершила Лигу наций с худшей разницей голов среди всех команд

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Сборная Казахстана по футболу в 2024 году
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Сборные Казахстана и Андорры по футболу остались единственными командами, не забившими ни разу в сезоне Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на 20 ноября завершился групповой этап турнира. В заключительный игровой день сборная Андорры набрала единственное очко благодаря выездной нулевой ничьей с Мальтой.

Этот результат оставил команду на последней третьей позиции группы D2. Андоррцы потерпели три поражения при одной ничьей с общим счетом 0:4.

Напомним, сборная Казахстана также не забила ни разу и набрала одно очко. При этом команда Станислава Черчесова провела в группе В3 шесть матчей и завершила их с общим счетом 0:15. Это худшая разница забитых и пропущенных мячей среди всех 54 сборных-участниц.

Казахстанцы напрямую вылетели из второго в третий по силе дивизион.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2189787-sbornaya-kazahstana-zavershila-ligu-naciy-s-hudshey-raznicey-golov-sredi-vseh-komand/

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