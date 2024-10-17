"Шутка оказалась неудачной": министр спорта прокомментировал скандал с Черчесовым

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов на своей странице в Facebook обратился к казахстанцам на фоне недавнего скандала вокруг Станислава Черчесова, передает NUR.KZ.
В своей публикации Ербол Мырзабосынов призвал казахстанцев не нагнетать ситуацию.
"Конечно, шутка Станислава Черчесова про "французский язык" оказалась неудачной. Это прекрасно понимают как в федерации футбола Казахстана, так и сам тренер. Однако задача Черчесова - вывести нашу сборную на новый уровень. И давайте оценивать его, прежде всего, по работе.
Мы всегда были гостеприимным, доброжелательным и терпимым народом. Именно эти качества делают нас сильнее. Поэтому я призываю не нагнетать ситуацию и проявить присущее нам великодушие и благодушие", - написал министр.
Мырзабосынов считает: сейчас необходимо показать, что наше общество решает любые вопросы с пониманием и спокойствием.
"Станислав Черчесов - известный профессионал с международным опытом и 20-летней карьерой в футболе. Я надеюсь, что он оправдает доверие казахстанских болельщиков и выведет сборную из этой непростой ситуации на новый уровень. Мы - одна футбольная семья, и давайте поддержим друг друга!" - написал он.
Ранее в Сети распространилось видео, на котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс.
После инцидента Казахстанская федерация футбола выступила с официальным заявлением.
"Этот вопрос был задан казахстанским журналистом Бегасылом Сейтхановым, который на тот момент был в футболке французского клуба "ПСЖ" на пресс-конференции, и главный тренер ответил на него с долей юмора", - заявили в КФФ.
Однако в Минспорта потребовали разъяснений от Казахстанской федерации футбола.
После президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов заявил, что тренер национальной сборной по футболу был оштрафован за свое высказывание.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2175665-shutka-okazalas-neudachnoy-ministr-sporta-prokommentiroval-skandal-s-cherchesovym/