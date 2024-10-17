"Шутка оказалась неудачной": министр спорта прокомментировал скандал с Черчесовым

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов на своей странице в обратился к казахстанцам на фоне недавнего скандала вокруг Станислава Черчесова, передает NUR.KZ.

В своей публикации Ербол Мырзабосынов призвал казахстанцев не нагнетать ситуацию.

"Конечно, шутка Станислава Черчесова про "французский язык" оказалась неудачной. Это прекрасно понимают как в федерации футбола Казахстана, так и сам тренер. Однако задача Черчесова - вывести нашу сборную на новый уровень. И давайте оценивать его, прежде всего, по работе.

Мы всегда были гостеприимным, доброжелательным и терпимым народом. Именно эти качества делают нас сильнее. Поэтому я призываю не нагнетать ситуацию и проявить присущее нам великодушие и благодушие", - написал министр.

Мырзабосынов считает: сейчас необходимо показать, что наше общество решает любые вопросы с пониманием и спокойствием.

"Станислав Черчесов - известный профессионал с международным опытом и 20-летней карьерой в футболе. Я надеюсь, что он оправдает доверие казахстанских болельщиков и выведет сборную из этой непростой ситуации на новый уровень. Мы - одна футбольная семья, и давайте поддержим друг друга!" - написал он.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, . Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

После инцидента Казахстанская федерация футбола выступила с официальным заявлением.

"Этот вопрос был задан казахстанским журналистом Бегасылом Сейтхановым, который на тот момент был в футболке французского клуба "ПСЖ" на пресс-конференции, и главный тренер ответил на него с долей юмора", - заявили в КФФ.

Однако в Минспорта потребовали разъяснений от Казахстанской федерации футбола.

После президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов заявил, что тренер национальной сборной по футболу был оштрафован за свое высказывание.