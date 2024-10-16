Скандал с Черчесовым: тренера оштрафовали за шутку о казахском языке

Тренера сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке, об этом заявил президент КФФ Адлет Барменкулов, пишет BaıgeNews.kz.

По его словам, с тренером просили провести разъяснительную работу относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку.

"Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф", - добавил глава КФФ.

Скандал с Черчесовым

Ранее в Сети распространилось видео, на котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык.

Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

После инцидента Казахстанская федерация футбола выступила с официальным заявлением.

"Этот вопрос был задан казахстанским журналистом Бегасылом Сейтхановым, который на тот момент был в футболке французского клуба "ПСЖ" на пресс-конференции, и главный тренер ответил на него с долей юмора", - заявили в КФФ.

Однако в Минспорта потребовали разъяснений от Казахстанской федерации футбола.