Станислав Черчесов официально возглавил сборную Казахстана по футболу

На должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен российский специалист Станислав Черчесов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт КФФ.

60-летний специалист известен по своей работе в сборной России. Черчесов впервые в истории вывел команду в четвертьфинал домашнего чемпионата мира - 2018.

Последним местом работе Станислава Саламовича был венгерский ФК "Ференцварош". Россиянин дважды привел своих экс-подопечных к титулу национального чемпионата, а также вывел клуб в плей-офф Лиги Европы.

Детали контрактного соглашения Станислава Черчесова с КФФ в официальном заявлении не разглашаются, однако ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что заработная плата коуча составит порядка 1,2 миллионов евро в год.

В бытность футболистом Станислав Черчесов выступал на позиции голкипера за такие клубы, как "Спартак" (Орджоникидзе), "Спартак" (Москва), "Локомотив" (Москва) и "Динамо" (Дрезден).

С апреля 2022 по май 2024 года пост главного тренера казахстанской сборной занимал Магомед Адиев.

Дебютом Станислава Черчесова во главе национальной команды Казахстана по футболу станет выездной товарищеский матч с Арменией 7 июня.

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