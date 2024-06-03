Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Станислав Черчесов официально возглавил сборную Казахстана по футболу

Опубликовано:

Cтанислав Черчесов
Cтанислав Черчесов. Фото: kff.kz

На должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен российский специалист Станислав Черчесов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт КФФ.

60-летний специалист известен по своей работе в сборной России. Черчесов впервые в истории вывел команду в четвертьфинал домашнего чемпионата мира - 2018.

Последним местом работе Станислава Саламовича был венгерский ФК "Ференцварош". Россиянин дважды привел своих экс-подопечных к титулу национального чемпионата, а также вывел клуб в плей-офф Лиги Европы.

Детали контрактного соглашения Станислава Черчесова с КФФ в официальном заявлении не разглашаются, однако ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что заработная плата коуча составит порядка 1,2 миллионов евро в год.

В бытность футболистом Станислав Черчесов выступал на позиции голкипера за такие клубы, как "Спартак" (Орджоникидзе), "Спартак" (Москва), "Локомотив" (Москва) и "Динамо" (Дрезден).

С апреля 2022 по май 2024 года пост главного тренера казахстанской сборной занимал Магомед Адиев.

Дебютом Станислава Черчесова во главе национальной команды Казахстана по футболу станет выездной товарищеский матч с Арменией 7 июня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2111454-stanislav-cherchesov-oficialno-vozglavil-sbornuyu-kazahstana-po-futbolu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.