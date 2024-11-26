Станислав Черчесов оценил на "двойку" свою работу в сборной Казахстана

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов дал оценку своей работе в команде по итогам выступления в Лиге наций, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Под руководством российского специалиста сборная Казахстана провела шесть матчей в Лиге наций, в которых набрала одно очко.

"Результат определяется в двух плоскостях: то, что на таблице — можно смело поставить тройку с минусом. А что внутри мы делали — работа идет, которая не видна. Но перестройка идет полным ходом...

Ситуация такая, какая есть. Хорошо, поддержу, оценка — на двоечку. Но внутри работа идет, мы взяли четверых игроков из молодежной сборной, поменяли систему, начали играть в четыре защитника", — сказал Черчесов.

По итогам выступлений коллектив опустился в Лигу С.

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