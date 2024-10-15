Скандал с Черчесовым: в Минспорта потребовали разъяснений от Федерации футбола Казахстана

Минтуризма и спорта потребовало разъяснений от Федерации футбола страны после инцидента с высказываниями главного тренера Станислава Черчесова касательно казахского языка, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, в социальных сетях активно распространяется видеоматериал, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык.

Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

"Министерство туризма и спорта РК оперативно отреагировало на данный случай и направило в адрес Федерации футбола Казахстана официальный запрос. В документе отмечено, что государственный язык, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Законом "О языках", имеет особый статус, и все граждане обязаны проявлять к нему должное уважение.

Министерство потребовало от Федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту, а также провести разъяснительную работу с главным тренером национальной сборной относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку", - говорится в сообщении ведомства.

Здесь же отметили, что Федерация футбола не относится к подведомственным организациям министерства, и вмешательство в ее внутренние вопросы исключено. Но, тем не менее, как уполномоченный орган по реализации спортполитики страны, вправе запрашивать необходимые разъяснения.

"Министерства туризма и спорта Республики Казахстан призывает все спортивные федерации страны отнестись с уважением к государственным символам и национальным ценностям, исключая любые неуместные высказывания в их адрес", - отмечается в комментарии ведомства.

Напомним, в минувшее воскресенье, после футбольного матча Казахстан - Словения, в социальных сетях стало распространяться видео с послематчевой пресс-конференции.

На этом видео главный тренер национальной сборной, российский специалист Станислав Черчесов ответил журналисту, задававшему вопрос на казахском языке: "Ты по-французски сейчас говоришь?".

Именно после этого высказывания на наставника сборной Казахстана обрушилась критика о неуважении к государственному языку. Сегодня казахстанская федерация футбола на своей странице в Instagram сделала официальное заявление о скандальной ситуации.

"Этот вопрос был задан казахстанским журналистом Бегасылом Сейтхановым, который на тот момент был в футболке французского клуба ПСЖ на пресс-конференции. И главный тренер ответил на него с долей юмора. Заявляем, что Станислав Черчесов относится с большим уважением к казахскому языку и культуре нашей страны, а также активно изучает казахский язык", - заявили сегодня в КФФ.

Добавим, что российский специалист Станислав Черчесов назначен на должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу в июне этого года.